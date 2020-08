Skoda, domani première virtuale suv a batteria Enyaq iV

La première mondiale del nuovo Skoda Enyaq iV è prevista per domani a partire dalle 19. La presentazione del primo suv a batteria del brand a Praga verrà, per la prima volta, affiancata da un nuovo format virtuale accessibile da tutti. Telecamere a 360 gradi controllabili individualmente daranno la sensazione di trovarsi fisicamente nel luogo dell'evento. Prima e dopo il livestream della presentazione, gli addetti ai lavori potranno muoversi liberamente attraverso il padiglione virtuale Skoda. Uno showroom digitale permetterà loro di vedere il concept di Skoda Vision iV e poi Enyaq iV, da qualsiasi prospettiva desiderata. Con Enyaq iV, Skoda segna un passo importante nello sviluppo della mobilità elettrica del brand: si tratta del primo modello del marchio basato sulla piattaforma modulare elettrificata MEB del Gruppo Volkswagen. Prima e dopo la première, i visitatori online saranno liberi di esplorare il padiglione virtuale. Giornalisti e addetti ai lavori avranno la possibilità di inviare le proprie domande in tempo reale, attraverso i social media del brand. Nel cinema Skoda, si potranno visualizzare alcuni tra i modelli più iconici dei 125 anni di storia del brand. In esposizione saranno presenti 1000 MB, 640 Superb, 1101 "Tudor", Skoda L&K S, Rapid Six e Popular Monte Carlo.