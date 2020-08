Rolls-Royce: nuova brand identity, cambiano grafica e colori

In perfetta sintonia con quanto dichiarato da Sir Henry Royce all'inizio del secolo scorso (''Le piccole cose creano la perfezione, ma la perfezione non è da poco'') la Casa di Goodwood ha completato una completa revisione grafica del marchio, del logo, dei colori identificativi e della stessa versione grafica dell'emblema Spirit of Ecstasy. L'operazione, si legge nella nota di Rolls-Royce, rientra nell'ambito di un aggiornamento del look ''per l'era digitale'' e soprattutto perché l'età media dei clienti - ora di 43 anni - è molto scesa rispetto al passato, ed era quindi necessario offrire a una ''clientela più giovane un marchio più dinamico e versatile su tutte le piattaforme, comprese quelle online''. Lo stesso Torsten Mueller-Otvos, amministratore delegato di Rolls-Royce Motor Cars ha ribadito nel comunicato ufficiale sulla operazione di 'restyling' grafico che ''con l'aumentare della presenza digitale del marchio, è aumentata l'importanza di usare il linguaggio visivo dell'azienda per riflettere la nostra posizione di marchio di lusso leader nel mondo. Abbiamo intrapreso un affascinante viaggio di modernizzazione della nostra identità di marca - ha detto Mueller-Otvos - per accompagnare a quei cambiamenti visti nel portfolio delle nostre vendite, nella demografia dei nostri clienti, nel loro stile di vita e nel mondo del lusso che li circonda''. Ad occuparsi della revisione è stato Pentagram, lo studio di design indipendente con sedi a Londra, Berlino, New York, San Francisco e Austin. ''Abbiamo dovuto sviluppare ed esaminare ciascuno degli elementi - ha detto spiega Marina Willer di Pentagram che ha guidato in Pentagram l'operazione Rolls-Royce - valutando anche come avrebbero interagito, ma anche cosa doveva cambiare e cosa doveva essere mantenuto per non compromettere l'incredibile eredità della Rolls-Royce''. Ne è un esempio il sostanziale cambiamento nel carattere tipografico. ''La parola Cars è stata ridotta in modo sostanziale - sottolinea la Willer - e le estremità delle lettere L ed E sono inclinate per dare una indicazione di movimento''. Nuovo anche il carattere Riviera Nights, più moderno rispetto Gill Sans che è stato sempre utilizzato. Per ciò che riguarda la statuetta dello Spirit of Ecstasy, che resta immutata nelle autovetture, Rolls-Royce ha invece optato per una reinterpretazione grafica, di cui si è occupato l'illustratore Chris Mitchell. Ne è nata una forma 'distillata' con proporzioni che continuano a raccontare forza e che - quando è riprodotta in forma bidimensionale - è rivolta verso destra (e non più a sinistra) per ''affrontare con audacia il futuro, e riflettendo così il marchio stesso''.