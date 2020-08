Citroen Activa, nel 1988 la concept car rivoluzionaria

Si chiamava Activa la concept car che negli anni Ottanta mostrava la ricerca di Citroen. Nel 1988, nelle stanze del Centro Studi della casa francese e con la collaborazione di Art Blackslee, all'epoca Direttore del Centro Stile Citroën di Velizy, prendeva forma la concept car avveniristica, usata per dimostrare le capacità dei centri di ricerca del Double Chevron, un vero banco di prova per alcune soluzioni che avrebbero in futuro equipaggiato XM e Xantia, in particolare la sospensione idrattiva. Activa raccoglieva le competenze maturate da Citroën nel settore dell'idropneumatica, già 'scoperto' nel lontano 1954 con la Traction 15Six H, poi esplorato con DS, SM e CX, e infine reso accessibile a tutti con GS e BX. La concept era dotata di tre 'centrali di calcolo': una si occupava della sospensione, una dello sterzo e l'ultima del benessere a bordo e dei sistemi automatici. Le centrali erano interconnesse e si scambiavano informazioni. La velocità, ad esempio, rilevata dalla centrale dei sistemi di bordo, veniva comunicata alla sospensione che variava sia l'altezza da terra del veicolo che la rigidità dell'ammortizzamento. Anche la centrale dello sterzo riceveva l'informazione della velocità e la utilizzava per decidere se la sterzata dovesse avvenire in fase o in controfase, in funzione del moto della vettura o, ad esempio, di una manovra di parcheggio. Un motore idraulico per ciascuna ruota determinava l'angolo di sterzata, l'elettronica rilevava la posizione della ruota e la correggeva ogni cinque centesimi di secondo. Il cruscotto era dominato da un grande display dov'erano proiettate le informazioni di base del veicolo a cui si aggiungevano, in determinate condizioni, ulteriori dati come la distanza dagli ostacoli e le condizioni di funzionamento del motore. Altri display digitali, comuni alla CX dell'epoca, fornivano informazioni quali la temperatura del liquido di raffreddamento, l'ora e la temperatura esterna al veicolo.



Activa fu seguita, due anni più tardi, da Activa2, una concetp car pensata per una possibile produzione in serie e derivata da elementi meccanici della XM che in realtà anticipava quanto sarebbe arrivato quattro anni più tardi sulla versione di Xantia dotata del controllo attivo del rollio, pensato da Paul Mages nel lontano 1960 e concretizzatosi in produzione nel 1994 sulla Xantia Activa.