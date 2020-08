Un uomo di 77 anni ha percorso ieri sera 20 chilometri in contromano in A12 tra Rapallo e Chiavari.

L'anziano a bordo di un suv è stato segnalato da altri automobilisti che hanno chiamato la centrale operativa della polizia. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. È apparso in stato confusionale e per questo è stato portato in ospedale per accertamenti.