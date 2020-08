Maltempo: Chiusa Autobrennero tra S.Michele e Bolzano

Nelle città di Chiusa si è verificata un'esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. La linea ferroviaria del Brennero attualmente è chiusa. L'autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per motivi di sicurezza. L'Adige è infatti esondato ad Egna.

In seguito alla chiusura in entrambe le direzioni della A22 del Brennero tra San Michele, in Trentino, e Bolzano sud, i veicoli vengono deviati sulla parallela strada statale del Brennero, dove il traffico, seppure intenso, risulta scorrevole. Sull'autostrada, a causa della chiusura, si sono invece formate code in entrambe le direzioni. L'autostrada è stata chiusa precauzionalmente su ordine della Protezione civile dell'Alto Adige. La piena dell'Adige è attesa verso le 19 e la situazione viene quindi tenuta monitorata costantemente. Passata la piena, dopo un'attenta valutazione e in assenza di rischi, l'autostrada, potrebbe essere riaperta, si apprende dall'Autostrada del Brennero.

In valle Isarco il traffico intenso sull'autostrada e sulla strada statale rende difficile l'istituzione del servizio sostitutivo con autobus. Anche in Bassa Atesina la situazione è molto critica; vengono effettuati controlli continui per decidere se anche qui è necessaria la chiusura della linea ferroviaria.

Controesodo: Viabilità Italia, traffico intenso ma regolare

Il traffico di rientro continua ad essere intenso, riferisce Viabilità Italia, ma si svolge in modo regolare con rallentamenti e code sulla A1 in direzione nord in Toscana e sulla A14 in direzione di Bologna in Emilia Romagna. Cominciano a riempirsi anche le barriere autostradali intorno a Roma e a Milano. Le condizioni meteorologiche nel nord ovest Italia stanno migliorando mentre in altre aree geografiche del centro nord determinano dei rallentamenti alla fluidità della circolazione. E' ancora attivo sino alle ore 22.00, per il trasporto nazionale, il divieto di circolazione dei veicoli pesanti.