Nissan 400Z, il debutto è previsto per fine 2022

Il brand giapponese Nissan punta su un piano ambizioso che intende ricostruire il marchio aumentando profitti, anche con il lancio di nuovi prodotti. A fine del 2022, la casa nipponica svelerà al pubblico la nuova 400Z. La vettura - secondo quanto si legge su Auto Express - si presume che arriverà sul mercato nel 2023, che coinciderebbe con il 15esimo anniversario della 370Z, di cui prenderà il posto.



L'auto sarà venduta nei principali mercati Nissan, in Nord America e Cina, oltre che in Europa. La conferma dell'arrivo di una nuova Nissan 'Z' è arrivata all'inizio di quest'anno, con un teaser della coupé due porte. Sebbene poco chiara, l'immagine ha rivelato che l'auto sportiva manterrà la silhouette elegante e un po' allungata, come quella che apparve per la prima volta sulla 240 Z negli anni Sessanta. Per essere competitiva sul mercato (tra le rivali la Supra di Toyota), la vettura sarà sviluppata nell'ambito dell'Alleanza Renault-Nissan, probabilmente utilizzando un'evoluzione dell'architettura che è alla base di una gamma di modelli, tra cui la Infinity Q60. La piattaforma è progettata per veicoli con motore anteriore e trazione posteriore ed è già compatibile con un motore biturbo V6 da 3,0 litri in grado di produrre oltre 400 CV. Con molta probabilità, secondo Auto Express, la sostituta della 370Z non si avvarrà dell'alimentazione elettrificata, ma si affiderà ad un motore a combustione interna.