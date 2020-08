McLaren Senna, hypercar stradale termina tour record Usa

A due anni dalla sua presentazione e a più di 12 mesi dal completamento della produzione dei 500 esemplari previsti, la McLaren Senna continua a fare notizia. Il modello stradale più focalizzato per l'impiego in pista della Casa di Woking ha infatti completato quello che è stato definito negli Usa il tour dei record. Questo perché ha stabilito per quattro volte il primato sul giro - nell'ambito delle auto di produzione - su quattro circuiti destinati alle gare e ai test, guidata dai collaudatori di quattro importanti pubblicazioni specializzate statunitensi. La McLaren Senna ha abbassato il record sul giro all'NCM Motorsports Park, nel Kentucky (appena 2 minuti, 02 secondi e 86 centesimi) durante l'evento Pro Racer's Take di Automobile Magazine. Sullo stesso circuito, ma su un tracciato più corto durante l'evento Performance Car of the Year 2019 di Road & Track, ha conquistato con 1 minuto 23 secondi e 34 centesimi un secondo primato assoluto. Nelle mani dei giornalisti-piloti di Car and Driver la McLaren Senna è poi passata al Virginia International Raceway, in occasione dell'evento era il Lightning Lap 2019, fermando i cronometri sul record di 2 minuti, 34 secondi e 90 centesimi. Infine il test realizzato da Motor Trend per il servizio Best Driver's Car 2019 sul circuito Weather Tech Raceway Laguna Seca. La McLaren Senna non solo ha girato nel tempo record di 1 minuto, 27 secondi e 62 centesimi, ma anche primeggiato nella prova di accelerazione sul quarto di miglio World's Greatest Drag Race 9 raggiungendo i 275 km/h con partenza da fermo in 10,08 secondi.