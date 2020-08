Aston Martin DB5, versione in scala 'junior' ma non troppo

Una Aston Martin formato bambino, ma con il piglio dell'auto da grandi. La casa automobilista inglese e The Little Car Company hanno rivelato la DB5 Junior, riproduzione fedele in scala dell'originale. Nata dalla collaborazione tra le due aziende, la vettura junior si basa sulla scansione 3D di una DB5 originale, il che ne garantisce la massima accuratezza e autenticità. Con una lunghezza di circa 3 metri e una larghezza di 1,1 metri, la DB5 Junior è progettata anche per ospitare facilmente un adulto e un bambino seduti fianco a fianco, con lo scopo dichiarato di consentire a diverse generazioni di condividere la passione per la guida e per l'iconico marchio britannico. Il telaio in alluminio a nido d'ape e il corpo in composito forniscono una piattaforma molto rigida mantenendo il peso totale a circa 270kg.

Il propulsore è elettrico da 5kW/6,7 CV e la trazione posteriore, mentre la velocità massima di 30mph. La DB5 Junior sfoggia le stesse iconiche alette della Aston Martin modello originale del 1963 e, come per la 'sorella' maggiore, il cruscotto è pieno di strumenti funzionali e aggiornati per l'era moderna. Il misuratore del carburante è stato convertito in misuratore della batteria, mentre la temperatura dell'olio ora monitora la temperatura del motore. C'è anche lo stesso orologio della vettura originale anni '60. Un perfetto volante scala due terzi si trova di fronte al cruscotto, in versione estraibile con rilascio rapido per rendere più facile l'ingresso e l'uscita per il conducente. In vero stile DB5, l'auto è disponibile nel famoso colore Silver Birch di serie, con interni in pelle nera e set di tappetini. C'è anche un bagagliaio nella parte posteriore per lo stoccaggio di 'mini-bagagli'. La potenza viene trasmessa al suolo attraverso ruote a da 10" con freni a disco ventilati, integrati da frenatura rigenerativa. Una batteria rimovibile è posizionata sotto il cofano e consente da 16 a 32 km di autonomia, a seconda dello stile di guida del 'pilota'. La vettura junior ha anche tre modalità di guida selezionabili, ovvero Novice con solo 1kW / 1,3 CV di potenza e 19 km/h di velocità per i conducenti meno esperti, Expert per i conducenti più esperti con (5kW di potenza e 48kmh di velocità massima), oltre alla modalità Race e un'impostazione 'Balance of Performance' che consente di allineare l'accelerazione e la velocità massima del veicolo con altri modelli Little Car Company per l'utilizzo su pista. Per l'ultima delle tre modalità di guida è disponibile un freno a mano idraulico in stile rally, per la felicità degli eventuali piloti meno 'junior'.