Al Mugello, Ferrari Challenge in attesa del Gp di Formula 1

Tornano a rombare i motori all'autodromo del Mugello. Prima di assistere su questa stessa pista all'appuntamento del Gp di Formula 1 fissato per il 13 settembre che coinciderà col la gara numero 1000 per la Scuderia Ferrari, sabato 29 e domenica 30 agosto il circuito toscano ospiterà il quarto round del Ferrari Challenge Europe, il campionato monomarca del Cavallino Rampante che vedrà in pista quasi 50 vetture.

Nel Trofeo Pirelli, categoria riservata ai piloti più performanti, l'uomo da battere sarà Emanuele Maria Tabacchi. In classifica, il 36enne padovano ha ben 20 lunghezze di distacco su Fabienne Wohlwend, la 'pilotessa' del Liechtenstein. Oltre al Trofeo Pirelli, si svolgeranno anche le gare della Coppa Shell, riservata ai piloti meno veloci, del Pirelli Am e Shell Am per piloti non professionisti. Il weekend rigorosamente tinto di rosso Ferrari vedrà al Mugello anche altre iniziative come l'esibizione di F1 Clienti, le vetture di Formula 1 ormai datate che sono state acquistate da facoltosi appassionati. Fra tutte spiccano la F2001 di Michael Schumacher e la F2007 di Kimi Raikkonen con cui i due fuoriclasse si laurearono campioni del mondo. Infine scenderanno in pista le vetture laboratorio dei programmi XX con dodici unità tra FXX-K Evo, 599XX Evo ed FXX Evo. Tutti gli eventi saranno rigorosamente a porte chiuse in rispetto alle normative di contenimento al Covid 19 e saranno visibili sui canali di Sky Sport.