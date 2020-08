Polizia stradale di Bolzano soccorre un gatto sulla MeBo

Nella sera di mercoledì 26 agosto, una pattuglia della Polizia stradale di Bolzano, in servizio lungo la superstrada Merano-Bolzano (MeBo), è intervenuta in soccorso di un gatto nascosto all'interno dello spartitraffico centrale posto in località Gargazzone. La presenza dell'animale, riporta un comunicato della Questura di Bolzano, era stato segnalato in più occasioni dai cittadini, a partire dal giorno precedete. L'operazione di recupero ha richiesto l'ausilio del Vigili del fuoco e del Servizio strade della Provincia di Bolzano. Il salvataggio è stato accolto dagli applausi dei cittadini che osservavano la scena dal vicino passaggio pedonale.



Ecco i video del recupero!! Io e Anita sul posto messo in sicurezza da polizia stradale, vigili del fuoco e servizio... Pubblicato da Shari Crivellari su Mercoledì 26 agosto 2020