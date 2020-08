Lucid Air, batteria recupera 400 km con ricarica 20 minuti

Il prossimo 9 settembre Lucid Motors presenterà Air, la sua vettura full electric. La startup di Newark, in California, ha annunciato che si tratterà di una berlina di lusso completamente elettrica con una autonomia da record e una potenza fino a 1000 cv. La batteria sarà un'unità da 113 kWh che - Lucid è fiduciosa - fornirà un'autonomia di circa 800 km. Lucid ha detto che avrebbe potuto andare con una batteria più grande, ma ha preferito le piccole dimensioni per migliorare lo spazio interno e mantenere bassi peso e costi.



''È relativamente facile ottenere una maggiore autonomia aggiungendo progressivamente più batterie, ma aumenta il peso e i costi e si riduce lo spazio interno'', ha affermato in una nota Peter Rawlinson, Ceo di Lucid. Ciò andrà a vantaggio anche dei futuri modelli Lucid, ha detto Rawlinson. Un modello futuro che sappiamo arriverà è un suv.



Alla base dell'Air c'è una piattaforma in stile skateboard che Lucid chiama LEAP (Lucid Electric Advanced Platform). Conserva la batteria nel pavimento e dispone di sospensioni a doppio braccio oscillante nella parte anteriore e una configurazione multi-link nella parte posteriore. Per risparmiare spazio, i motori e le centraline di controllo della potenza sono integrati con la sospensione.



La piattaforma supporta anche la ricarica rapida. Stiamo parlando della capacità di recuperare oltre 400 km di autonomia in soli 20 minuti. Ciò equivale a 32 km di autonomia al minuto di ricarica.



Quello che vogliamo ancora sapere è se Lucid sarà in grado di mantenere la sua promessa originale di un prezzo di partenza di 60.000 dollari. The Air farà il suo debutto il 9 settembre. La produzione inizierà alla fine del 2020 con consegne che seguiranno la prossima primavera, dopodiché Lucid sposterà l'attenzione sul suo suv.