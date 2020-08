Firenze, al via le modifiche alla Ztl

Al via a Firenze la nuova disciplina sperimentale della Ztl, in vigore fino a fine settembre, che prevede l'apertura anticipata a due direttrici su 19 (dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena) per facilitare l'accesso al centro storico e circa 1.500 posti auto a basso costo. I due varchi saranno aperti dalle ore 16, dal lunedì al venerdì.



"Grazie alla collaborazione delle categorie economiche - ha detto l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti - è stato possibile ottenere moltissimi posti a sosta calmierata". Per l'assessore al commercio Federico Gianassi "si tratta di un misura eccezionale e temporanea per aiutare e sostenere la ripartenza economica e lavorativa". Per parcheggiare il Comune ha raggiunto due accordi: uno con Firenze Parcheggi - per quanto riguarda il posteggio sotto la stazione di Santa Maria Novella - e un garage privato nella zona di Ognissanti, che mettono a disposizione i posti a un euro l'ora dalle 16 alle 24 e l'altro, con il coordinamento delle categorie economiche, con varie autorimesse del centro storico: in 12 autorimesse aderenti alla Cna la prima ora di sosta, dalle 16 alle 24, sarà gratuita. Inoltre in alcuni garage aderenti a Confcommercio ci saranno tariffe scontate dal 30 al 50% modulate nell'arco dell'intera giornata.

Nella delibera sono previste altre misure per agevolare la sosta: la prima è il parcheggio di piazza del Carmine, riservato ai residenti dei settori A e O. Prevista inoltre la sospensione dalle 20.30 alle 24 di tutti i giorni feriali (sempre fino al 30 settembre) dell'area pedonale nella zona del Mercato di San Lorenzo, ovvero in via dell'Ariento, via Panicale (da piazza del Mercato centrale a via dell'Ariento) e via Sant'Antonino (da via dell'Ariento a piazza del Mercato Centrale).