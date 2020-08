Mercedes, 7 e-Vito refrigerati a food delivery di HelloFresh

Il servizio di food delivery HelloFresh riceve sette Mercedes-Benz eVito refrigerati.



Mercedes-Benz Vans ha sviluppato infatti una soluzione per offrire allestimenti sensibili alla temperatura e termo-regolati. Sette 'eVito refrigerati con un raffreddamento realizzato da Kerstner sono stati messi in funzione dal fornitore belga di contenitori per alimenti HelloFresh. ''I nostri furgoni eVito refrigerati sono un ottimo esempio di come collaboriamo con i nostri clienti e allestitori per sviluppare veicoli su misura per una serie specifica di requisiti e casi d'uso'', spiega Christin Egermeier di Mercedes-Benz Vans Sales per applicazioni di eGrocery. Insieme al fornitore di food box HelloFresh dal Belgio, l'azienda ha tenuto una serie di workshop, ha creato analisi di processo e, sulla base dell'accompagnamento degli autisti sui loro percorsi, ha determinato le esigenze dei clienti. Il risultato è stato un veicolo basato sul Mercedes-Benz eVito e che, insieme agli specialisti della carrozzeria refrigerata di Kerstner, è stato ulteriormente sviluppato fino all'arrivo nel mercato. Il furgone di medie dimensioni alimentato elettricamente utilizza anche le sue batterie per il raffreddamento attivo dei prodotti freschi nel vano di carico e si posiziona quindi come una soluzione per consegne di cibo nelle aree urbane. A settembre 2019 lo speciale eVito refrigerato è stato utilizzato da HelloFresh nell'ambito di un progetto pilota di quattro settimane per verificarne l'idoneità all'uso quotidiano. Ha mantenuto in modo affidabile la temperatura del vano di carico (consegne di prodotti freschi) ed è stato in grado di assistere il conducente con un massimo di 50 consegne per percorso. In precedenza, infatti, nel mercato delle consegne di generi alimentari, il raffreddamento attivo dei prodotti termosensibili nel vano di carico significava soluzioni di batterie ausiliarie indipendenti o l'uso di metodi di raffreddamento passivi che utilizzavano elementi come pastiglie di raffreddamento o ghiaccio secco.



Sebbene le batterie aggiuntive siano grandi, pesanti, costose e dannose per la capacità di carico utile, le alternative non sono né sostenibili né rispettose dell'ambiente. Il concetto tecnico di eVito refrigerato si basa sull'idea che l'energia elettrica disponibile in Mercedes-Benz eVito viene utilizzata anche per il raffreddamento attivo. A tal fine, il gruppo frigorifero Kerstner C106EA, particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, è collegato alla rete di bordo del veicolo, consentendo di contenere al minimo le dimensioni della batteria aggiuntiva necessaria per la fornitura di energia. Di conseguenza, questo veicolo refrigerato ha tre modalità di funzionamento che garantiscono un raffreddamento costante durante l'intero processo di consegna: raffreddamento stazionario tramite rete elettrica per il funzionamento del sistema mentre il veicolo è caricato all'hub; raffreddamento utilizzando la batteria del veicolo ad alta tensione durante la guida; e l'utilizzo della batteria tampone per il raffreddamento durante le consegne o le pause.