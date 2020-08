Furgone elettrico gelati a 118,964 km/h entra nel Guinness

Il celebre libro Guinness World Record propone nell'edizione 2021 una prestazione davvero insolita, quella del primato di velocità per un furgone elettrico per la vendita dei gelati. Ad ottenere una leggenda britannica dei record da Guinness, Edd China, che ne deteneva già altri sei tutti con strani veicoli di sua progettazione e realizzazione: quello per la toilette a motore più veloce, quello per una scrivania, una casetta da giardino, un carrello della spesa e un letto - tutti egualmente motorizzati - e per un mezzo anfibio che si trasforma da auto in imbarcazione in soli 15 secondi.

Ora, con un tradizionale Ice Cream Van britannico - analogo a quelli che si vedono sulle strade delle piccole cittadine o nelle località balneari - e mosso da motore elettrico China ha raggiunto su una pista privata (l'Elvington Airfield nello Yorkshire) la velocità di 118,964 km/h, che è solo apparentemente bassa ma è degna del Guinness World Record in funzine della propulsione a batteria e della massa del veicolo, a tutti gli effetti un auto-negozio. Partendo nel 2018 da un furgone Mercedes Sprinter dotato di motore diesel, China lo ha trasformato in due anni di lavoro nella sua officina - dove ha sede la Cummfy Banana Limited che dal 1999 produce prototipi personalizzati dalle caratteristiche particolari - approntando un kit che rende 'green' il veicolo dei gelati, e lo adegua (come ad esempio ha già fatto Nissan) alle richieste di una mobilità a impatto zero anche in questo settore.