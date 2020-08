Williams Racing venduta a investitori Usa Dorilton Capital

Atto secondo del programma di ristrutturazione della Williams, il celebre brand di Formula 1 e di tecnologia, che attraverso una accurata strategic review, insieme ai consulenti finanziari del Gruppo, ha inteso ripristinare la competitività del team e assicurare un solido futuro all'azienda. Dopo il passaggio della divisione Advanced Engineering (che lavora come consulente spaziando dagli scooter elettrici ai robot, dalle supercar ai mezzi agricoli e da cava) alla EMK Capital nel dicembre 2019, è ora la volta della Williams Racing che viene venduta alla Dorilton Capital, una società privata con sede negli Stati Uniti nota per il suo approccio agli investimenti a lungo termine e attiva in settori diversificati.



Dorilton - si legge nel comunicato - riconosce e apprezza l'importanza di rispettare e conservare il patrimonio e la cultura di Williams e si impegna a mantenere l'identità. Il team continuerà a correre e competere con il marchio Williams, mantenendo la sede tradizionale a Grove, nell'Oxfordshire.



''Il riesame strategico è stato un processo utile da seguire e ha dimostrato che sia la Formula 1 che la Williams hanno credibilità e valore - ha commentato Claire Williams, vice team principal - ora siamo giunti alla conclusione e siamo felicissimi che Dorilton sia il nuovo proprietario del team. La vendita garantisce la sopravvivenza della squadra, ma soprattutto fornirà un percorso verso il successo''. Fondata da sir Frank Williams, la Williams è una delle squadre di maggior successo nella storia della F1, con 114 vittorie, nove campionati costruttori e sette campionati piloti.