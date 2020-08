Elton John, in vendita la Delahaye del Maharaja

E' in vendita la Delahaye 175 Cabriolet di Sir Elton John. Il raro esemplare d'auto del 1949, appartenuto ad uno dei protagonisti della musica pop mondiale, è stato messo in vendita tramite un'asta online e sta già attirando molta attenzione. Questa Delahaye è un modello con guida a sinistra ed è stato originariamente costruito per il Maharaja di Mysore in India come una coupé con tetto apribile.



All'inizio degli anni '70, è stato acquistata da un uomo d'affari americano prima di essere inviato in Europa e messo all'asta nel 1979. Elton John acquistò l'auto nel 1980 e si pensa che l'abbia posseduta fino al 1983. In poco tempo, l'auto è stata trasformata in una Cabriolet e poi tornò negli Stati Uniti e si unì alla collezione del Petersen Automotive Museum nel 2001. Attualmente l'auto si trova a Los Angeles ed è venduta dal museo con la sua precedente targa inglese e la documentazione storica. Oltre a lasciare originariamente la fabbrica con un hard top, la vettura era stata precedentemente rifinita in argento prima di essere ridipinta nell'attuale tonalità di rosso. La vettura, che ha circa 2.700 km, monta un motore 4,45 litri. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite una trasmissione a quattro marce con frizioni elettromagnetiche, che consentono la selezione della marcia senza l'utilizzo del pedale della frizione.