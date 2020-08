Carabinieri, al Mugello corsi di guida sicura d'emergenza

I Carabinieri sulla pista del Mugello per un corso speciale. Quello ospitato dall'Autodromo del Mugello è il corso di abilitazione alla guida sicura d'emergenza in favore del personale della Legione Carabinieri Toscana, realizzato da Istruttori dell'Arma opportunamente formati. Le attività si inseriscono in un percorso addestrativo ad elevato livello di qualificazione e rispondente alle esigenze operative di pronto intervento. Le attività, riprese con il superamento della fase più critica dell'emergenza epidemiologica, sono rivolte a tutti i militari chiamati a svolgere il compito di autista del Nucleo Radiomobile, ed autista delle S.O.S., le neo costituite Squadre Operative di Supporto dei Battaglioni Mobili, deputate al contrasto di eventi terroristici. Durante il corso, gli allievi apprendono diverse tecniche di guida sicura, elementi di guida difensiva ed offensiva e vengono portati a raggiungere la consapevolezza di limiti delle vetture e dei limiti psicofisici individuali. Al termine delle sessioni addestrative, gli autisti così formati acquisiscono i concetti e gli strumenti pratici per la 'guida in sicurezza' e le tecniche per l'avvicinamento ai luoghi d'intervento. Il corso viene svolto utilizzando gli stessi modelli di autovetture impiegate nel corso del servizio d'istituto.



I paddock di Mugello Circuit, dove si svolge il corso vero e proprio, e che fra meno di un mese ospiteranno la F1, offrono la possibilità di eseguire in tutta sicurezza manovre ad alta velocità e la nuova didattica. La collaborazione fra Arma dei Carabinieri ed Autodromo del Mugello è attiva da anni su vari fronti, dalla promozione dell'educazione alla legalità al rispetto delle norme del Codice della strada, a specifiche iniziative sulle corrette condotte di guida, al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada, ad iniziare da quelli più giovani.



(ANSA).