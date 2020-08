Skoda partner ufficiale del Tour de France per 17/o anno

Skoda Auto sarà al fianco del Tour de France 2020 (dal 29 agosto al 20 settembre) per la diciassettesima volta consecutiva come principale partner ufficiale. In qualità di partner ufficiale, quest'anno Skoda fornirà 250 veicoli. Oltre al nuovo modello della bestseller del brand, Octavia di quarta generazione e all'ammiraglia Superb, saranno utilizzati per l'organizzazione e la gestione della gara anche Kodiaq, Karoq e Kamiq. Skoda Superb iV, il primo modello di Skoda con trazione ibrida plug-in, servirà come 'Red Car' per il direttore del tour Christian Prudhomme. Sarà lui a guidare il gruppo e, utilizzando le avanzate tecnologie di comunicazione presenti a bordo, sarà tenuto costantemente informato sugli ultimi sviluppi. Il particolare tetto di vetro della Superb iV rossa gli garantirà sempre la migliore visuale in ogni momento.Quest'anno il Tour de France copre una distanza totale di 3.470 chilometri. Il 29 agosto, circa 180 corridori partiranno verso Parigi dalla Grand Départ di Nizza, città costiera della Francia meridionale. Dovranno affrontare 21 tappe, di cui otto di montagna, quattro salite e una prova a cronometro individuale. Il percorso del Tour de France comprende dodici nuove città e paesi, tra cui Le Teil, Chauvigny e Mantes-la-Jolie. Tra i punti principali della 107esima edizione della classica ciclistica ci sono i percorsi di montagna, che condurranno i partecipanti attraverso le Alpi, i Pirenei e i Vosgi, oltre che attraverso il Massiccio Centrale e il Giura.



Inoltre, i ciclisti dovranno superare il Grand Colombier, il Col de la Lusette e il Col de la Madeleine. Il 20 settembre il gruppo raggiungerà il traguardo sull'Avenue des Champs-Elysées a Parigi.A causa della pandemia Covid-19 e del conseguente rinvio del Tour, l'organizzatore A.S.O. e la piattaforma di allenamento Zwift hanno predisposto sei tappe virtuali della manifestazione.



Dal 4 luglio i ciclisti professionisti hanno gareggiato l'uno contro l'altro e in tre di queste competizioni virtuali hanno avuto la possibilità di partecipare anche alcuni atleti dilettanti. Skoda ha accompagnato l'evento in forma digitale mettendo in palio un pacchetto di ospitalità Vip per il Tour de France per i migliori tra i dilettanti. Tre vincitori avranno così la possibilità di vivere esperienze indimenticabili, tra cui un volo in elicottero seguendo la carovana.