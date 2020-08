Controesodo con incidenti e code, fine settimana da 'bollino rosso'

Nel fine settimana di controesodo con previsione di 'bollino rosso', Viabilità Italia, registra già da stamani incidenti, code e traffico intenso nella rete autostradale, un incidente stradale delle ore 6 di stamattina, con il ribaltamento di un autotreno per il trasporto di rifiuti organici, sta provocando intensi rallentamenti e code interessando la A1 tra Caserta e Capua, dove - dopo la chiusura della carreggiata con uscita obbligatoria a Caserta nord e rientro a Capua in direzione Roma - si registrano ora 10 km di veicoli che oltre alla carreggiata in direzione nord, possono utilizzare una delle corsie della carreggiata opposta sulla quale è ancora attivo lo scambio. Riflessi di tale situazione sono presenti sulla A30, all'altezza dell'innesto sulla A1, ove ora vi sono circa 3 km di code a tratti. Per un incidente in via di risoluzione km 6 di coda in A1 verso Bologna all'altezza di Fidenza.

Traffico intenso nel nodo bolognese sia sulla A14 fino ad Imola in entrambe le direzioni, sia nel tratto di A1 a partire da Modena. Sulla A1 in direzione Milano ci sono 4 km tra svincolo Parma e l'allacciamento con la A15. Traffico intenso con rallentamenti sul valico appenninico dell'A1. Traffico intenso anche sulla A22 tra Chiusa ed Egna e tra Rovereto e Affi verso sud, con coda di 4 km per l'innesto in A1 a Carpi, mentre in direzione nord traffico intenso tra Verona/allacciamento con A4 e Rovereto.

Code a tratti sulla A12 in Toscana tra Viareggio e La Spezia e sulla A15 code per l'innesto in A12. Sulla rete stradale in gestione Anas il traffico è intenso e regolare, con rallentamenti sulla SS14 tra Veneto e Friuli in direzione est, code con traffico in aumento sulla SS51 verso Cortina e sulla SS47 in Veneto, poi sulle SS7 e SS6 in Campania, zona Capua. Quanto al traffico ferroviario , Viabilità Italia, ricorda che per tutto il fine settimana e fino a lunedì 24 agosto compreso i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia e viceversa non fermano nelle località di Arquata Scrivia (AL) e Tortona. Le modifiche sono state stabilite in accordo con le regioni Liguria e Piemonte per garantire gli spostamenti degli attesi flussi di passeggeri tra la Liguria e la Lombardia, regioni all'interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili e rispettare quanto disposto dalla Regione Piemonte con ordinanza che prevede la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%. Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus tra Arquata, Tortona e Voghera, con collegamenti diretti anche per Genova e Milano. Tra Genova e Arquata Scrivia sono disponibili i servizi regionali diretti consultabili nell'orario ufficiale.