Vittoria Uber-Lyft possono continuare a operare regolarmente

Uber e Lyft non dovranno cambiare la classificazione degli autisti da contractor a dipendenti. O almeno non dovranno farlo in tempi brevi. L'appello presentato dalle due società per ritardare la conversione da contractor a dipendenti dei loro autisti è stato accolto dalla giustizia della California, che così concede tempo ai due colossi delle auto con conducenti e non li costringe a sospendere il loro servizio nello stato.

Un tempo che potranno usare per fare campagna in vista del referendum di novembre in California, dove gli elettori sono chiamati a esprimersi sulla Proposition 22, che esenta Uber e Lyft dal pagare tutti i benefit ai loro dipendenti in linea con la legge dello stato. Lyft non sospenderà il suo servizio in California come precedentemente annunciato. L'annuncio segue la decisione della giustizia di California di accogliere l'appello presentato da Uber e Lyft per ritardare la classificazione da contractor a dipendenti dei loro autisti.