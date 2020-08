Peugeot, cartoline dalle vacanze dai Cinquanta ad oggi

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Cartoline dalle vacanze firmate Peugeot. Se l'automobile ha sempre rappresentato un simbolo di evasione, anche i modelli della casa francese hanno cercato di far fronte alla voglia di villeggiatura, senza smentire le capacità di 'auto da tutti i giorni'.

Le prime Peugeot a ricoprire questa duplice mansione furono le 201, seguite dalle 301 e 401 le cui denominazioni spaziavano da 'torpedo 4 places commercial' a 'Coach commerciale 4 places', fino alla 'Limousine Commerciales 6 places'. Con l'arrivo della serie 02 e in particolare con la 402, le capacità di carico in termini di volume e di peso trasportabile crebbero in modo deciso, ma non solo. La 202 'Limousine Commerciale' a 4 o 6 posti sarà nel 1938 la prima commerciale familiare ad adottare una linea riconducibile a quelli che sono ancora oggi i capisaldi di questi modelli. La 202 break, nel dopoguerra, con la versione detta 'canadienne' per la sua struttura in legno, raggiunse delle soluzioni estetiche innovative. Ma è a partire dagli anni Cinquanta che le Break o Familiari si diffondono con maggiore rapidità. Tutte le Peugeot 'lunghe' sono predisposte per montare un portapacchi molto ampio con sei punti di ancoraggio molto utile per caricare i bagagli delle vacanze soprattutto quando all'interno si viaggia in sette. Negli anni sessanta e settanta, con il boom economico, a listino arriva una vasta gamma di modelli lunghi, dalle 404 Break, Commerciali, Familiari, alla piccola 204 Break, per passare nel successivo decennio alle 304 Break e alle 504 Break Commerciali e Familiari. Oggi, in piena era digitale, la casa francese conserva sempre a listino la sua gamma di versioni 'lunghe' anche se non si chiamano più Break o Familiare ma SW. Si chiamano 308 SW e 508 SW, la prima disponibile da qualche giorno con il nuovo quadro strumenti 100 per cento digitale, la seconda disponibile anche in versione plug-in hybrid. (ANSA).