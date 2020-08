DS Automobiles, per DS7 e DS3 Crossback servizio 'Valet'

Nuovi servizi al cliente per DS, grazie a DS Service Valet dedicati a DS 7 e DS 3 Crossback.



Obiettivo della casa è quello di far rivivere l'esperienza del savoir-faire parigino del brand premium francese, senza tralasciare le esigenze che nascono dopo l'acquisto dell'auto.



Il servizio Valet di DS Automobiles si presta anche alla manutenzione della vettura, servizio sviluppato prima che insorgesse l'attuale emergenza sanitaria. Lo slogan 'dove vuoi, quando vuoi' si è rivelato un vero impegno per il brand, determinato a trasformare la manutenzione di routine, che per il cliente diventa una problematica che toglie tempo utile alla propria giornata, in opportunità per offrire un servizio 'fatto su misura'. In sostanza, DS Service Valer consente il ritiro e la consegna della vettura, a domicilio o ad altro indirizzo preferito dal cliente, in caso di operazioni di manutenzione ordinaria e tagliandi, senza dover passare dall'officina. Tre le soluzioni proposte ci sono 'Pick-Up', che prevede il ritiro della vettura all'indirizzo comunicato, conducendola in officina per effettuare la riparazione, Delivery che definisce la riconsegna della vettura all'indirizzo prescelto, al termine del tagliando, oltre all'unione delle due offerte. Prima della riconsegna, alla vettura viene effettuata la sanificazione dell'impianto di condizionamento e l'igienizzazione dell'abitacolo. Altrettanto completo è il protocollo che riguarda le comunicazioni, che per andare incontro alle preferenze sulla tipologia di contatto del cliente, è composto da differenti canali come whatsapp, e-mail e telefono.