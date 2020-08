Dieselgate: chiuso procedimento a ex VW in cambio di 1,5 mln

La corte di Stoccarda ha deciso di archiviare il procedimento contro l'attuale amministratore delegato della Holding Porsche SE Hans Dieter Poetsch nell'ambito dello scandalo del dieselgate in cambio di un pagamento di 1,5 milioni di euro. Lo riferisce Dpa. Poetsch, presidente del consiglio di sorveglianza di Volkswagen dall'ottobre 2015, era accusato di manipolazione di mercato per aver informato troppo tardi gli investitori della frode sulla misurazione dei livelli di gas di scarico nelle auto diesel.

Anche il procedimento giudiziario contro l'ex numero uno di Vw Matthias Mueller viene archiviato contestualmente. Prosegue invece il processo contro l'ex presidente della Holding Porsche ed ex numero uno di Volkswagen Martin Winterkorn, ha fatto sapere la procura di Stoccarda. Un procedimento contro di lui è in corso anche presso il tribunale di Braunschweig. La crisi del dieslegate era scoppiata nel settembre del 2015 quando Volkswagen ha ammesso di aver "truccato" milioni di software che regolavano la misurazione delle emissioni dei gas di scarico montati sui veicoli diesel.