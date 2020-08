Corvette C8, lotteria da 170 euro per record 1.750.000 unità

Pur avendo avuto una 'partenza' fortemente condizionata prima dalle agitazioni della UAW, che hanno ritardato il debutto, e poi dalla pandemia da Covid-19, l'ultima generazione della Chevrolet Corvette - la C8 a motore centrale - è tornata ora alla normalità della produzione nello stabilimento di Bowling Green nel Kentucky, tanto da aver tagliato in questi giorni il traguardo di 1,75 milioni di unità prodotte in 67 anni di vita di questa modello. Un vero record per un'auto sportiva che ora, con la decisione di realizzare anche la variante con guida a destra (per soddisfare principalmente mercati come Regno Unito, Giappone e Australia) avrà ulteriori potenzialità di diffusione e crescita commerciale.



La Corvette C8 uscita dalle linee di montaggio è una 3LT allestita per rendere omaggio alla prima auto del 1953, con una verniciatura Polo White e interni rossi che ricordano proprio l'iconica sportiva GM con carrozzeria in plastica.

Questa speciale Corvette è equipaggiato con il pacchetto prestazioni Z51 opzionale e beneficia di molte altri optional, tra cui il sistema di sollevamento anteriore, il kit aspetto del motore e le ruote in alluminio sterling silver a cinque razze. Nel complesso, questa Corvette C8 supera il valore di 81.000 dollari, circa 68.670 euro. L'auto, che non è stata venduta, è esposta ora al National Corvette Museum, dove condividerà i riflettori con gli altri modelli che l'anno preceduta in 7 generazioni. Ma il prossimo 4 settembre, in occasione del 26mo anniversario del museo, la Corvette numero 1.750.000 verrà offerta come premio per una speciale lotteria con 1.500 biglietti in totale, del corso di 200 dollari ciascuno. L'opportunità per guadagnarsi un'auto così speciale spendendo meno di 170 euro c'è ancora, perché come segnala il magazine Robbreport, ad oggi 20 agosto erano ancora disponibili 311 biglietti sul sito https://raffle.corvettemuseum.org/40_2020-Arctic-White-Corvette- Coupe-175-Millionth-Corvette-Built.cfm.