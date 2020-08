Michael Jordan, in vendita la sua Mercedes S600 Coupé

E' in vendita la Mercedes S600 Coupé di Michael Jordan. L'auto, del 1996 e modificata da Lorinser, è appartenuta alla superstar del basket americano e ora è ufficialmente in cerca di un nuovo proprietario nel salone del Beverly Hills Car Club. La leggenda del canestro ha posseduto l'auto durante il periodo in cui giocava con i Chicago Bulls. La S600, per la precisione, era di proprietà sia di Jordan che della moglie di allora, Juanita Jordan, come risulta sui documenti dell'auto. Sotto al cofano della Mercedes c'è un motore 6.0 litri V12 da 389 CV e 569 Nm di coppia, mentre tra le modifiche apportate da Lorinser, ci sono anche i cerchioni cromati. Tra le caratteristiche che spiccano dell'auto c'è anche il nome del campione che si accende sullo schermo del cruscotto, quando si accende il telefono incorporato nell'auto.



L'auto, recita l'avviso di vendita, è ben tenuta e il contachilometri segna la cifra di 252.803. "Alcune persone - ha commentato Alex Manos, proprietario del salone di Beverly Hills - ma quante persone conoscete che guidano l'auto di Michael Jordan?". Al momento l'offerta più alta per l'asta d'acquisto dell'auto è di 190.123 dollari, ma c'è ancora qualche giorno di tempo per rilanciare.