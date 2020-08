Audi a Ingolstadt interessata da bonifica ordigno 70 kg

Momenti di paura lunedì scorso a Ingolstadt, la città tedesca dove ha sede Audi, per le operazioni di bonifica di una bomba aerea del peso di 70 kg rimasta inesplosa per 75 anni dopo la fine della II Guerra Mondiale. Il pericoloso ordigno era stato scoperto durante i lavori nel cantiere di un edificio in costruzione. Secondo un portavoce della amministrazione cittadina, circa 700 persone hanno dovuto essere evacuate dalle case, dagli uffici e dai negozi circostanti durante le fasi di disinnesco, e fra questi anche una trentina di dipendenti Audi. Secondo un portavoce della Casa dei Quattro Anelli l'emergenza bomba area non è ha avuto alcun riflesso sulla produzione. Anche il traffico ferroviario da e per Ingolstadt è stato sospeso durante i lavori di bonifica.