McLaren Senna 'Ride On', mini-supercar elettrica per bambini

Il regalo perfetto per un bambino con le auto e la velocità nel sangue. E' una macchina elettrica in miniatura, ma non una qualsiasi perché si chiama McLaren Senna 'Ride On'.

La nuova supercar formato giocattolo di McLaren è basata sul modello più veloce della casa automobilistica, la Senna, ed ha le medesime funzionalità della tanto popolare 720S "Ride-On" presentata l'anno scorso, incluse le portiere diedrali che si aprono per consentire un più facile accesso. Una volta seduto, il giovane proprietario può iniziare la sua esperienza di guida premendo l'autentico bottone dell'accensione "start" che attiva il suono del motore della McLaren Senna. I giovani possono essere accompagnati nel loro viaggio anche dalla musica, che suona attraverso il sistema di infotainment che può accedere ai file tramite chiavetta USB e memory card SD. Per il momento la Senna Ride On si può acquistare esclusivamente attraverso la rete ufficiale dei rivenditori McLaren e in Inghilterra il prezzo equivale a circa 420 euro. La McLaren Senna Ride On è disponibile in cinque colori di vernice McLaren autentici, ovvero il nero, il bianco, l'arancione Mira, il blu Vega e il rosso Memphis, oltre ad un sesto colore, giallo con accenti verdi, che ricorda i colori del casco da corsa del pilota tre volte campione del Mondo di Formula 1 dal quale il modello di McLaren ha preso il nome. Anche se la supercar giocattolo è pensata per bambini dai 3 ai 6 anni, l'attuale pilota di Formula 1 della McLaren, Lando Norris, è riuscito in qualche modo a salire a bordo, schiacciandosi nella mini-Senna, per fare un suo personale giro di prova.