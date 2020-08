In moto fugge all'alt, bruciati 78 punti

Ben 13 sanzioni, per un totale di 1.299 euro, e la decurtazione di ben 78 punti sulla patente, sono state elevate ad un centauro da parte della polizia stradale di Pistoia, per violazione dell'obbligo di fermarsi all'alt, sorpasso in curva, velocità pericolosa, superamento della striscia continua e sorpasso dell'intersezione. E' accaduto nel fine settimana durante i servizi di vigilanza sulle strade statali 64 e e 12, che da Pistoia portano verso la montagna e da lì verso le province di Bologna e Modena. Il motociclista era stato notato dal personale della polizia per aver precedentemente effettuato un sorpasso nonostante la striscia continua, invadendo quindi la carreggiata opposta, e non si era fermato all'alt facendo anche un gesto di sprezzo con il braccio alzato, riuscendo anche a fuggire all'inseguimento della pattuglia. Successivamente il motociclista è stato identificato, denunciato, multato e ovviamente gli è stata ritirata la patente.