Gatto viaggia in motore auto per 200 km, salvo

Ha percorso 200 chilometri intrappolato nel vano motore di un'auto il cucciolo di gatto salvato ieri dal vigili del Fuoco di Prato, insieme ai soccorritori dell'ambulanza veterinaria Earth Prato. Il conducente dell'automobile si è accorto della presenza del gattino dopo essere rientrato a Prato da Punta Ala (Grosseto), ed ha chiamato i soccorsi. I pompieri hanno rimosso alcune paratie dal vano motore dell'auto e rinfrescato con l'acqua l'animale. Poi una squadra di soccorritori dell'ambulanza veterinaria Earth ha estratto il cucciolo e l'ha portato in clinica per le cure. "Il piccolo sta fisicamente bene anche se è ancora molto spaventato - spiega Eugenia Lastrucci una delle soccorritrici - è un vero miracolo, dopo aver percorso oltre 200 chilometri incastrato nel vano motore, se si è risolto tutto per il meglio".