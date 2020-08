Paura Alonso, sbatte contro muro a 360 Km/h,illeso

Che paura per Fernando Alonso nella seconda giornata di prove libere a Indianapolis, dove si correrà la 500 miglia domenica 23 agosto, protagonista di un brutto incidente. Il pilota spagnolo ex Ferrari è finito contro il muro della curva 4 con la ruota anteriore destra della sua Arrow McLaren perdendo il controllo del veicolo, che viaggiava a 361 Km/h ma per l'asturiano non sono stati riscontrati problemi di nessun genere. Prima dell'incidente lo spagnolo si era classificato sesto nella classifica delle velocità, ed era nono alla fine della giornata dopo aver completato 126 giri. Il leader della serie Scott Dixon ha fatto registrare il miglior tempo della giornata. Il prossimo anno Alonso tornerà in Formula 1 alla guida del suo 'vecchio amore', la Renault, scuderia con cui lo spagnolo ha centrato due campionati del mondo.