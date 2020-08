Modena ricorda Enzo Ferrari a 32 anni dalla scomparsa

Un omaggio di Modena alla memoria di Enzo Ferrari in occasione dei 32 anni della sua scomparsa, avvenuta il 14 agosto 1988. È il significato della breve cerimonia che si è svolta questa mattina al cimitero cittadino di San Cataldo, dove il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il prefetto Pierluigi Faloni hanno deposto sulla tomba del Drake un cesto di fiori con la scritta 'Città di Modena'. All'iniziativa hanno partecipato anche appassionati ed ex dipendenti della Ferrari.

Muzzarelli nei giorni scorsi aveva inviato un telegramma alla famiglia ricordando come la figura di Enzo Ferrari rappresenti ancora oggi un mito, ricordato con affetto dai modenesi, e le sue auto siano simbolo per eccellenza di bellezza, velocità e competizione: "per il nostro territorio un biglietto da visita straordinario".