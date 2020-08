Concorso Italiano evento auto 'tricolore' diventa virtuale

Concorso Italiano, la celebre manifestazione Usa dedicata alle migliori auto da collezione e sportive made in Italy - e che da trent'anni precede gli eventi della settimana di Monterey in California - si svolgerà domani 15 agosto solo in modalità virtuale. Per superare i problemi derivanti dal Coronavirus, gli organizzatori, con la collaborazione del Petersen Automotive Museum di Los Angeles, lanceranno alle 8,15 di mattina PDT (17,15 UTC+1) del 15 agosto la prima edizione del virtual car event. L'idea prenderà vita all'interno di un evento auto online più ampio, la Petersen Car Week, che dal 12 e al 16 agosto presenterà in anteprima mondiale oltre 25 ore di eventi esclusivi, inaugurazioni, aste e altro ancora. Una cinque giorni di contenuti automobilistici accessibili a tutti durante i quali 40 delle più grandi aziende automobilistiche si sono unite per tenere vivo l'entusiasmo della tradizionale Monterey Car Week. Il programma, sul sito www.petersen.org, prevede presentazioni di anteprima in diretta, aste online, interviste esclusive, show di auto virtuali. Tutti i contenuti saranno presentati live sul canale You tube di Petersen.



Come da tradizione Concorso Italiano si svolgerà il 15 agosto ma durerà (in diretta) poco più di un'ora, dando vita un appuntamento unico dedicato al mondo dei motori e delle auto italiane che hanno fatto la storia, rivolgendosi a un pubblico internazionale come punto d'incontro per tutti gli appassionati di motori. ''Quest'anno tante cose non sono come le abbiamo sempre vissute - ha commentato Tom McDowell, presidente di Concorso Italiano - e il nostro evento non fa eccezione. Abbiamo comunque voluto tenere vivo il legame con il nostro pubblico dando vita a un Concorso Italiano digitale e continuando il supporto alla Jacob's Heart Foundation come è nostra tradizione''. Durante virtual car event Concorso Italiano, alla mattina del 15 agosto alle ore 8,15 locali (le 17,15 italiane) saranno fruibili i video girati da chi ha sempre partecipato all'evento e da tutti i possessori di un'auto 'tricolore', desiderosi di raccontare la loro grande passione. In questi video racconteranno loro stessi e la storia della propria auto, mostrandone la bellezza sino ai dettagli più particolari e nascosti. Presentando i loro modelli classici e stradali, gli appassionati mostreranno l'evoluzione del design e della tecnica dagli Anni Trenta ai giorni nostri davanti ad un vasto ed esigente pubblico internazionale.



''La partecipazione dei proprietari di auto è stata sorprendente - ha detto Raffaello Porro, co-organizzatore di Concorso Italiano - Tutti però ci hanno anche dato appuntamento al 2021 quando, se tutto andrà bene, ci incontreremo di nuovo dal vivo per una grande festa. Gli eventi digitali semplificano molto la vita ma non danno le stesse emozioni di quelli live''.



Attraverso i canali social media verrà proposta tutta una serie di attivazioni live per far vivere a tutti le emozioni uniche e coinvolgenti che solo un evento come Concorso Italiano e Car Week possono regalare. L'intero palinsesto della Petersen Car Week sarà visibile online sui canali Instagram: @ConcorsoItaliano e Facebook: @ConcorsoItaliano e su quelli del Petersen Museum; cioè Instagram: @petersenmuseum, Facebook: @petersenmuseum, Twitter: @petersen_museum, Youtube: @Petersenmuseum.