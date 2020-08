Becker Cadillac Escalade, Stallone vende il suo giocattolo

Per vivere come una star di Hollywood si possono scegliere diverse opzioni, come quella di acquistare una villa con 10 suite e piscina a forma di cuore o di chitarra elettrica già appartenuta a qualche Vip. Per farlo servono per cifre importanti, spesso oltre il 10-20 milioni di dollari. Bastano invece 350mila dollari (che al cambio attuale fanno 295.000 euro) per entrare in possesso dello splendido suv-limousine Becker Cadillac Escalade ESV allungato, che era stato acquistato per 409mila dollari lo scorso anno da Sylvester Stallone.





L'auto, rigorosamente nera con vetri oscurati, dispone di porte posteriori maggiorate per facilitare l'ingresso e l'uscita mantenendo un aspetto esterno più proporzionato ed è dotata delle migliori funzionalità di home theater e ufficio mobile. Lo specialista Becker l'ha allestita per 'Sly' come un vero salotto su ruote, con due sedili avvolgenti Vip posteriori a regolazione completamente elettrica con appoggia-gambe anch'essi elettrici, tavoli pieghevoli in legno impiallacciato di Tamo (frassino giapponese), console laterali con bar e divisorio centrale.



Altre tre poltroncine (svilente definirli strapuntini) sono collocate davanti alla doppia seduta padronale posteriore e si possono ripiegare con un sistema a comando elettrico.



Impressionante anche la dotazione digitale, con un dispositivo di automazione Crestron - un vero sistema musicale da sala di registrazione 7.1 con canale centrale e un processore audio dedicato - a cui si aggiunge uno schermo Smart TV LCD UHD da 43 pollici a scomparsa, per fungere da divisorio con la cabina di guida. Ci sono anche schermi LCD da 12 pollici per i passeggeri rivolti in senso contrario di marcia sui tre sedili singoli, un router con specifiche militari che gestisce due schede SIM per ottenere la migliore connettività Internet e, naturalmente, tendine per oscurare completamente i finestrini a movimento elettrico. ''Avevo ordinato il mio Becker ESV - ha detto Silvester Stallone, che si è fatto fotografare a bordo - per uno scopo specifico. Le mie esigenze sono però cambiate di recente e non ho più bisogno di questo bellissimo mezzo''. In effetti 'Sly' l'ha usato solo per 1.000 miglia (poco più di 1.600 km) e a questo prezzo il suv più lussuoso di Hollywood è davvero un buon affare. ''Mi è piaciuto progettare personalmente gli interni lussuosi con Howard Becker. L'elettronica di bordo e il confort di viaggio non sono secondi a nessuno - ha dichiarato l'attore, vestendo i panni del venditore di usato - e spero che il nuovo proprietario possa avere anni di appagante utilizzo da questo Becker Cadillac ESV straordinariamente equipaggiato''.