Audi Academy, formare gli studenti sulla mobilità del futuro

Audi intende lanciare sul mercato numerosi modelli elettrificati entro il 2025: un obiettivo importante, che richiede competenze specifiche basate su programmi di formazione e sviluppo su misura.In quest'ottica, l'Audi Academy di Ingolstadt riunisce tutti i programmi di sviluppo e qualificazione delle competenze, che tirocinanti, collaboratori e dirigenti possono sfruttare per ampliare le proprie conoscenze. Dal 2014, più di 450 giovani sono stati formati a Ingolstadt e Neckarsulm, diventando tecnici meccatronici automobilistici specializzati in sistemi e tecnologie ad alta tensione. Dopo il periodo iniziale di apprendistato, lavorano in varie aree della produzione o in una delle officine del reparto Sviluppo Tecnico oppure del Centro per i modelli pre-serie.Recentemente, inoltre, è stata introdotta un'ulteriore specializzazione in tecnologia delle batterie, focalizzata sulla produzione e sul controllo qualità degli accumulatori. I primi specialisti completeranno il percorso a settembre 2020 e, successivamente, l'argomento diventerà un modulo fisso del programma di formazione. I piani di sviluppo professionale sono progettati tenendo conto delle conoscenze pregresse, in base a cui per ogni collaboratore sono disponibili diversi programmi di qualificazione. Sono strutturati in modo progressivo, permettendo a chi li frequenta di farli combaciare con le proprie esigenze individuali.Per l'e-mobility sono previste 38 diverse qualifiche specifiche.



Entro il 2025 Audi investirà 500 milioni di euro solo nello sviluppo professionale. Nel 2019 l'Audi Academy ha preparato alla mobilità elettrica 8.000 collaboratori in tutto il mondo.



L'azienda guarda anche a collaborazioni con partner esterni, come quella con l'Università Tecnica di Ingolstadt che ha portato alla creazione di un programma specifico per la crescita professionale nell'ambito dello sviluppo motori. La formazione non è importante solo nella transizione verso la mobilità elettrica, ma anche per il processo di trasformazione globale diAudi, che sta evolvendo in provider diservizi di mobilità premium. Per questo l'Audi Academy promuove l'apprendimento continuo e prepara i collaboratori per le sfide in maniera mirata: dalla formazione professionale, ai programmi scuola-lavoro, fino ai corsi per lo sviluppo di competenze specifiche. In particolare, Audi dà la possibilità ai giovani di talento di ottenere unaqualificain 20 aree diverse grazie ai programmi scuola-lavoro che permettono agli studenti di unire alla teoria la pratica in azienda: nell'ambito del progetto "Audi dual" sono attivi diversi corsi di studio rivolti ai futuri studenti dell'Università Tecnica di Ingolstadte dell'Università Tecnica di Monaco, a cui si aggiunge il programma in partnership con la Duale Hochschule del Baden-Württemberg.