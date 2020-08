24 Ore di Le Mans, confermato svolgimento ma senza pubblico

L'Automobile Club de l'Ouest (Aco) che è l'organizzatore della celebre 24 Ore di Le Mans, ha annunciato che l'88ma edizione di questa gara di durata, originariamente prevista per metà giugno, si svolgerà regolarmente - seppure con un formato diverso - nel weekend del 19 e 20 settembre. Aco e Prefettura di Sarthe, in stretta collaborazione con vari esperti della situazione sanitaria, dopo aver esaminato molte soluzioni che erano state prese in considerazione per organizzare l'88a edizione della 24 Ore di Le Mans - compresa la limitata presenza del pubblico - ha confermato lo svolgimento della classica Le Mans il 19 e 20 settembre ma senza pubblico. ''Questa 88a edizione della 24 Ore di Le Mans sarà davvero speciale - ha detto Pierre Fillon, presidente dell'Automobile Club de l'Ouest - In un contesto unico come l'attuale la più grande gara di durata del mondo verrà effettuata ma purtroppo senza pubblico. Nelle ultime settimane abbiamo pensato a tante opzioni per condividere il nostro evento con i nostri fan, anche in piccoli numeri, in loco il prossimo settembre. Tuttavia, le condizioni di accoglienza specifiche del nostro evento, una vera festa popolare della durata di diversi giorni, ci hanno fatto optare con la Prefettura, per l'organizzazione della nostra 24 Ore, quest'anno senza pubblico. Ci sono ancora troppe incertezze per la nostra festa-gara, ma non vogliamo scendere a compromessi con la sicurezza. Anche se le conseguenze di questa decisione è triste per i nostri tifosi come per noi, la decisione non è stata difficile da fermare perché non vogliamo correre rischi.



Sappiamo di poter contare sulla comprensione di tutti ''. I titolari dei biglietti (pubblico in generale e soci Aco) saranno contattati dalla biglietteria per confermare il loro credito. L'88ma edizione della 24 Ore di Le Mans si svolgerà il 19 e 20 settembre, con inizio alle 14,30.