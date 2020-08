Prima vittoria alla California contro Uber e Lyft

Schiaffo alla gig economy dalla California. Un giudice ordina a Uber e alla rivale Lyft di classificare i loro autisti come dipendenti e non come contractor indipendenti. L'ingiunzione preliminare fa seguito alla causa avanzata dalla California contro le due aziende sulla base della nuova legge statale per i lavoratori.

La decisione comunque non rappresenta l'ultima parola sul caso: Uber e Lyft probabilmente faranno appello. L'ingiunzione scatta infatti fra dieci giorni per dare alle due aziende la possibilita' di fare ricorso.