Peugeot, arrivano i modellini in scala di 208 e e-208

Peugeot realizza i modellini in scala dell'Auto dell'Anno 2020: nuova 208 e la 100% elettrica e-208.



Due modelli in scala 1/43 per tutti i collezionisti e gli appassionati. Tre modelli da 3 pollici (circa 6 cm) sono dedicati ai fan grandi e piccini del marchio del Leone. Delle auto reali adottano anche i colori di lancio: Blu Vertigo per la e-208 GT e Giallo Faro per la 208 GT Line. Il tetto trasparente consente di ammirare i loro interni tecnologici. I modellini Peugeot 208 sono disponibili in Rosso Elixir, Blu Vertigo e Giallo Faro con tetto nero Black Diamond. Il design personale ed innovativo di nuova 208, che ha contribuito al suo titolo di Auto dell'Anno 2020, è fedelmente riprodotto sui modellini in metallo prodotti da Norev. I suoi tre artigli caratterizzano i fari anteriori, mentre la fascia nera lucida unisce le luci posteriori e i passaruota laccati neri la distinguono a prima vista. La griglia della e-208 in scala 1:43, che riprende il colore della carrozzeria Blu Vertigo, completa l'attenzione per i dettagli. I modellini sono disponibili nella boutique online Peugeot ed acquistabili anche presso i concessionari.