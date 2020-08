ALG specialista valore residuo passa al colosso JD Power

Grandi manovre anche nel modo delle società di consulenza automotive. Il colosso JD Power, che ha sede a Troy nel Michigan e e uffici in Nord America, Europa e Asia Pacifico, ha avviato l'acquisizione di ALG da TrueCar, Inc.



L'operazione del valore di 135 milioni di dollari dovrebbe concludersi entro la fine del 2020. La transazione è infatti soggetta alle consuete condizioni di chiusura, revisione e approvazione normativa. Tutti i 40 dipendenti ALG entreranno a far parte di JD Power. Azienda leader globale nell'analisi dei dati e nell'intelligence del consumatore, JD Power aggiungerà al suo portfolio di servizi ALG, che è un'autorità del settore del calcolo e delle proiezioni del valore residuo degli autoveicoli negli Stati Uniti e in Canada, aumentando così le offerte dalla propria divisione dati e analisi. ''Riteniamo che ALG porterà punti di forza e valore complementari a J.D. Power e ai suoi clienti - h commentato affermato Dave Habiger, presidente e CEO di JD Power - Per oltre 50 anni, ALG è stato un fornitore di dati affidabile per l'industria automobilistica fornendo previsioni accurate e affidabili sul valore residuo. L'aggiunta di questa componente al nostro vasto patrimonio di dati, competenze di valutazione e strumenti analitici ci consentirà di fornire ancora più valore ai nostri clienti''.I valori residui sono alla base del leasing automobilistico e vengono utilizzati in più segmenti dell'industria.

Quasi un terzo dei nuovi veicoli venduti ogni anno in Usa e Canada viene noleggiato, in genere per un periodo di tre anni, generando attraverso tutti i mezzi nelle mani dei clienti un valore complessivo stimato in 500 miliardi di dollari. Prevedere con precisione il valore dei veicoli alla fine del periodo di leasing è un'attività essenziale per i produttori e le società finanziarie. Diverse variabili influenzano il valore residuo effettivo dopo un periodo di noleggio pluriennale: chilometraggio, qualità e affidabilità, opzioni e contenuti del singolo esemplare ma anche condizioni meteorologiche e ambiente macroeconomico. La combinazione delle capacità e dei dati di JD Power con la profonda esperienza di ALG nei valori residui consentirà capacità di previsione di fine locazione ancora più accurate.''L'annuncio di oggi è un risultato straordinario sia in termini di valore offerto ai nostri azionisti che di potenziale ALG con il suo nuovo proprietario - ha affermato Mike Darrow, presidente e amministratore delegato di TrueCar - Dopo un'attenta valutazione di una varietà di opzioni e potenziali partner, è diventato chiaro che una vendita di ALG a JD Power, con la sua ampiezza di servizi complementari, una forte esperienza nel settore automobilistico e una reputazione affidabile, rappresenta la migliore strada da percorrere per i clienti di ALG''.