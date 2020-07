Cortina sempre più green, bus gratuiti sino al 15 settembre

Autobus urbani gratuiti, da domani, a Cortina e sino al 15 settembre: il Comune vuole incoraggiare a lasciare l'auto a casa, nel pieno della stagione turistica, e ad approfittare dei mezzi pubblici per un modo nuovo di muoversi sul territorio. "Crediamo in una Cortina sostenibile; novità assoluta per questa estate ampezzana - spiega il sindaco Gianpietro Ghedina - gli autobus gratuiti per i tanti turisti e per i nostri concittadini: certamente sono un modo per incentivare l'uso del mezzo pubblico e per fermare le auto a casa. Il beneficio mi auguro possa essere un minor traffico e una maggiore fruibilità dei parcheggi".