Citroen, accordo con squadra ciclismo AG2R La Mondiale

Il team ciclistico e il suo partner ufficiale AG2R La Mondiale accolgono Citroen, marchio automobilistico globale iconico appartenente alla cultura popolare francese, come sponsor co-partner. A partire da gennaio 2021, il team porterà quindi il nome 'AG2R Citroen Team'. Vincent Lavenu, i ciclisti e i membri della squadra, accompagnati dai loro due partner ufficiali, condividono valori comuni come quello di essere un modello di riferimento, come l'umanità, l'audacia e le prestazioni. Insieme, scriveranno un nuovo capitolo nella storia della squadra. Il primo incontro per celebrare la co-partnership è previsto a Nizza, il prossimo 28 agosto, per una conferenza stampa organizzata dal team ciclistico.