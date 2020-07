ALD e Enel X, nasce JuiceMotion per NLT di auto elettriche

Una soluzione per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: nasce JuiceMotion, l'offerta di noleggio a lungo termine di auto elettriche esistente oggi sul mercato.



Grazie all'ormai consolidata partnership tra ALD Automotive ed Enel X, i clienti che scelgono di noleggiare un veicolo Full electric o Hybrid plug-in, potranno accedere ai servizi di ricarica avanzati di Enel X. Da tempo ALD Automotive ha inserito all'interno del proprio parco auto veicoli ad alimentazione ibrida o elettrica e grazie al know-how di Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, ha creato le condizioni per essere pienamente operativa in questo segmento. Ora con JuiceMotion, ALD Automotive e Enel X offrono un nuovo prodotto, rivolto tanto ai privati quanto alla mobilità aziendale. Una soluzione che, offrendo tra le varie opzioni una card con 1.350 KWh inclusi da utilizzare presso i punti di ricarica di Enel X e la fornitura dell'infrastruttura domestica JuiceBox per la ricarica, consentirà di avvicinare alla mobilità elettrica anche i più scettici per costi e ansia da ricarica.