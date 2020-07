A 208 all'ora con limite 80, maxi multa in A4

Un automobilista straniero è stato fermato la notte scorsa dalla Polizia Stradale, lungo la A4, mentre correva a 208 cilometri orari, 128 oltre il limite.

Grazie all'apparecchiatura "Provida", dispositivo che misura la velocità di un altro veicolo in movimento, sul tratto a tre corsie dove è in corso il rifacimento del manto stradale, il limite di velocità massimo è di 80 km/h.

La vettura di grossa cilindrata, che viaggiava verso Venezia, è stata sorpresa a circolare alla velocità di 208 all'ora.

Immediatamente è scattata la contravvenzione, aumentata per le ore notturne di 1.130 euro, e il ritiro della patente da 6 a 12 mesi. Trattandosi di targa estera, il Codice della Strada prevede il pagamento immediato al fine di evitare il fermo amministrativo del veicolo.

Nel corso del mese di luglio, durante i servizi svolti dagli agenti della Polizia Stradale nella provincia di Udine, sono state 770 le contestazioni elevate per eccesso di velocità, e di queste 668 sono state rilevate tramite l'utilizzo dell'autovelox.