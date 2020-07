Usa, acquistata una Lamborghini con aiuti crisi Covid

Dopo aver ottenuto l'aiuto federale previsto dal Paycheck Protection Program per fronteggiare la crisi da Covid-19, l'imprenditore di Miami David T. Hines ha utilizzato gran parte dei cospicui fondi che gli erano stati versati in maggio (3.984.557 dollari pari a 3.390.480 euro) per spese personali, tra cui l'acquisto di una Lamborghini Huracan. Arrestato due giorni fa Hines è stato accusato - come riferisce il New York Times - di frode bancaria, avendo fatto una dichiarazione falsa a un istituto di credito e attuando transazioni da proventi illeciti. Se condannato per tutte le accuse, il 29enne potrebbe dover affrontare fino a 70 anni in prigione.

Come molti altri imprenditori in tutti gli Stati Uniti, Hines aveva chiesto aiuto in aprile al programma federale di protezione salariale e nella sua domanda, aveva affermato di gestire quattro società, di impiegare 70 lavoratori e di avere spese mensili di lavoro per 4 milioni di dollari. E il mese successivo gli è stato versato un aiuto pari a 3.984.557 dollari. Da una revisione dei registri finanziari di Hines - si legge sul New York Times - è stato però evidenziato che solo una piccola parte di quel denaro è stato utilizzata per spese aziendali legittime, tra cui 318.497 dollari per una Lamborghini Huracan blu. Il Governo federale Usa ha istituito il programma di protezione del reddito Paycheck Protection Program (PPP) per aiutare le piccole imprese a mantenere i dipendenti durante la pandemia di Coronavirus.