Milano AutoClassica, a settembre con auto e moto storiche

Torna in scena Milano AutoClassica con due mesi di anticipo. La decima edizione della fiera dedicata alle auto da collezione e alle Federazioni di Categoria, è in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre.



Tra espositori, accessoristi, accessoristi, media e pubblico, quest'anno ci sarà anche l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) che torna a Milano AutoClassica con un ampio spazio dove, accanto alle esposizioni, ci sarà modo di organizzare talk show, consegnare premi e dove, assicurano gli organizzatori, si celebrerà tutto il meglio dell'Automobilismo d'epoca. Nell'area ospitalità dello stand istituzionale di Asi troverà posto anche una nutrita rappresentanza dei tanti club federati della Lombardia: per la prima volta, infatti, ASI sarà affiancato dai sodalizi che rappresentano l'associazione sul territorio e che, a Milano AutoClassica, faranno da cornice ad un'esposizione dedicata ai novant'anni del marchio Pininfarina. Grande attenzione sarà dedicata anche alle numerose Case motociclistiche lombarde e un focus particolare sarà dedicato alla Moto Guzzi che nel 2021 compirà 100 anni. "Gli appassionati hanno voglia di tornare a condividere il proprio entusiasmo per i veicoli storici dopo tanti mesi di attesa nei garage - ha commentato Alberto Scuro, Presidente di ASI - e ci auguriamo che tutte le attività legate al settore possano riprendere al più presto e a pieni giri. ASI parteciperà a Milano AutoClassica e ad altri eventi in programma con questo preciso obiettivo e per dare un segnale positivo di ripartenza, sfruttando anche il grande potenziale dei canali virtuali". Come di consueto, nell'arco dell'intero weekend si susseguiranno presentazioni, talk show a tema e soprattutto tanta interattività con il web.



In particolare, domenica 27 settembre verrà celebrata la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca e dallo stand ASI ci si collegherà in diretta streaming con gli eventi dei club organizzati in tutta Italia. Infine, sempre sul palcoscenico di Milano AutoClassica, verrà consegnato il 'Premio ASI per il Motorismo Storico' al personaggio che più si sia distinto nel settore. La biglietteria online è uffcialmente aperta ed i biglietti si possono acquistare direttamente sul sito della manifestazione www.milanoautoclassica.com.