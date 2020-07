Fordzilla Cup,via a contest per giovani gamer dell'Ovale Blu

Il team Fordzilla lancia la sua prima competizione Fordzilla Cup. : Per il vincitore in palio un contratto da gamer professionale di eSport con il Team Ford.



Aperto a tutti i gamer dai 16 anni in su, il torneo sarà trasmesso in streaming su www.TeamFordzilla.com e sul canale Twitch di Fordzilla, utilizzando il gioco Forza Motorsport 7 su Xbox e pc.



I partecipanti caricheranno il video del loro miglior tempo sul giro che verrà verificato da Ford. Se saranno più veloci del tempo scelto per la qualificazione, diventeranno idonei per il primo turno, che si svolgerà al volante di una Ford GT sul famoso circuito di Spa. In ogni round successivo, potranno guidare una versione diversa di Ford Mustang fino alla semifinale in cui torneranno al volante della supercar Ford GT.



Il torneo avrà inizio il 5 agosto con le qualificazioni, fino al 13 agosto e terminerà, con la finale il 29 agosto, durante l'edizione 2020 di Gamescom. Gli eventi di gara saranno a Le Mans, Hockenheim, Silverstone, Catalunya, Monza, Mugello, Nürburgring. Ford ha lanciato il Team Fordzilla nel 2019 con la ricerca dei migliori piloti virtuali per formare le squadre composte dai top-player di Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito.