Dal turbo delle auto ai refrigeratori, la storia di Ascani

La passione per i motori, gli studi in ingegneria meccanica, e poi una carriera nel settore della refrigerazione. Maurizio Ascani, ingegnere di professione, è la mente creativa che ha dato vita alla formula di Turboalgor, startup che applica il turbo delle auto ai refrigeratori e che ha già raccolto 6 milioni di euro di finanziamento. ''I motori sono sempre stati la mia passione: seguivo tutti gli eventi sportivi e, dopo gli studi, uno dei miei sogni era di lavorare per la Formula 1. Invece, ho iniziato la mia carriera nel mondo

della refrigerazione, dal caldo bollente dei motori al freddo pungente dei frigoriferi'' racconta Maurizio che prosegue: ''Mi affascina la meccanica dei motori e soprattutto la tecnologia del turbo, che consente di riutilizzare l'energia altrimenti sprecata nell'atmosfera. E che è diventata vincente quando è stata legata al motore Diesel. Senza il turbo, infatti, il diesel non avrebbe avuto le performance e la diffusione che ha oggi''. Il problema maggiore che andava affrontato, nel campo della refrigerazione, riguardava l'energia sprecata, da qui l'intuizione: ''Con il mio team, abbiamo applicato il turbo ai refrigeratori e sperimentato che la soluzione funzionava. I tempi erano maturi: l'idea si è sposata bene con i tempi''.

Nel caso di Turboalgor, il turbo consente di recuperare parte dell'energia che viene persa nella valvola di laminazione, dove il liquido refrigerante passa da una alta a una bassa pressione. Inserendo uno scambiatore di calore, ovvero un economizzatore, e un turbocompressore, è possibile recuperare parte di questa energia, nonché incrementare la potenza frigorifera dell'impianto. Nata all'interno della holding Gruppo Angelantoni Industrie, Turboalgor è un progetto su cui lavora un team di 15 persone, tra ricercatori, manager, investitori. Dal 2016, anno di fondazione della startup, ha già raggiunto traguardi importanti (un brevetto internazionale e sei milioni di euro, tra bandi e investitori privati) e ottenuto la fiducia di importanti player dell'alimentare e della supply chain refrigerata che oggi adottano questa soluzione per i loro impianti.