Abarth, lo Scorpione in gara negli E-Games

Il marchio Abarth scende in pista nel motorsport virtuale: è partito sabato 25 luglio il torneo in cui tutti gli appassionati dello Scorpione possono sfidare Abarthisti e professionisti del settore con una vettura Abarth completamente personalizzabile. Il gioco designato è Assetto Corsa, un simulatore di guida che consente una profonda personalizzazione delle vetture e che riproduce in maniera autentica e fedele le dinamiche di guida su strada. Il progetto è stato concepito in collaborazione con il team E-Sports di Qlash, factory leader nel settore. Sul canale Twitch di Qlash, oltre che sulla pagina Facebook di Abarth Italia, saranno trasmesse tutte le gare, dalle qualificazioni alle finali. Il torneo è accessibile a tutti: è possibile candidarsi alle gare affrontando una qualifica a tempo; i gamers che otterranno i risultati migliori parteciperanno alle gare live, e si contenderanno un posto in finale. Il torneo sarà composto da 8 gare di qualificazione - di cui due dedicate agli Abarthisti, che avranno a disposizione anche due tutorial days - a cui prenderanno parte oltre 150 e-player che si sfideranno per accedere alla finale. Il gran finale è previsto per ottobre, in cui si affronteranno tutti i giocatori più forti.