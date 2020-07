A Vallelunga ripresa attività Mercedes AMG Driving Academy

Guidare in sicurezza in ogni situazione di marcia e migliorare il proprio stile di guida grazie alla supervisione e ai consigli di piloti e istruttori di primo livello come Massimo Arduini e Gustavo Sandrucci. All'autodromo di Vellelunga si è svolto il primo appuntamento del Mercedes AMG Driving Academy, la scuola di guida sportiva nata per provare in pista, in piena sicurezza, le emozioni dell' intera gamma delle auto di Affalterbach.

Il corso, il primo dopo il lockdown dovuto al Coronavirus, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e possessori di qualsiasi modello della gamma Mercedes-AMG nel pieno rispetto della disciplina igienico sanitaria prescritta nelle direttive di partecipazione ad eventi aggregativi in tempi di Covid-19. Dopo una prima parte teorica dove sono stati impartiti molti consigli come, ad esempio, impostare le giuste traiettorie, le frenate, interpretare i trasferimenti di carico e correggere sovrasterzo e sottosterzo, si è passati alla fase pratica con tutta una serie di esercizi rivolti a migliorare le proprie capacità di guida anche in situazioni di emergenza. In particolare i partecipanti si sono potuti cimentare in vari giri di pista, seguendo le traiettorie "pennellate" dagli istruttori alla guida di una pace car, nel sovrasterzo di potenza con pista bagnata, nel drag race, gara fra due vetture con frenata all'ultimo centimetro in cui vince chi arresta completamente la vettura in uno spazio ristrettissimo. Un esercizio che permette di imparare a frenare al limite nel modo più corretto e calibrare al meglio gli spazi di frenata. Infine tutti gli allievi hanno partecipato ad una prova cronometrata su un mini circuito dove occorreva mettere in pratica tutti i consigli di guida forniti dagli istruttori nell'arco delle varie sessioni.

"Tornare in pista dopo il lungo stop che ci ha tenuti lontani dai circuiti - ha dichiarato Massimo Arduini, responsabile dell''AMG Driving Academy Italia - è una grande emozione, per noi e per i tanti appassionati che attendevano la riapertura delle attività. Una nuova fase che affrontiamo con passione, professionalità e gli standard di sicurezza che hanno sempre contraddistinto le nostre attività, adeguando ogni momento dei nostri corsi alle direttive igienico sanitarie prescritte dall'emergenza Covid-19. Riaccendiamo i motori e torniamo finalmente a guidare automobili da sogno". Il calendario dell'AMG Driving Academy #RestartYourEngine prevede 7 corsi, tra luglio e dicembre, con cinque sessioni AMG Performance Training e due AMG Winter Sporting. La prossima tappa è in programma il 16 settembre all'Autodromo di Voghera (PV) per poi proseguire il 6 ottobre ad Adria (RO), il 20/10 a Magione (PG), il 28/10 a Modena e a dicembre le due tappe invernali al ghiacciodromo di Livigno