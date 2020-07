Coronavirus: annullato Ces Las Vegas, fiera tech sarà online

Il Ces, l'imponente fiera della tecnologia di consumo in programma a gennaio a Las Vegas, è stato annullato a causa della pandemia di coronavirus. Lo hanno reso noto gli organizzatori, spiegando che l'evento si terrà soltanto online.

"Con le crescenti preoccupazioni globali sulla salute per la diffusione del Covid-19, non è possibile richiamare in sicurezza decine di migliaia di persone a Las Vegas all'inizio di gennaio 2021 per incontrarsi e fare affari di persona", si legge in una nota della Consumer Technology Association che organizza la manifestazione.