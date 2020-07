Kia rinnova per 5 anni partnership col tennista Rafael Nadal

Con un evento trasmesso sul profilo ufficiale del celebre tennista e su Kia Worldwide con l'hastag #GetRafaMoving Kia Motors Corporation, main partner degli Australian Open di tennis, ha annunciato un rinnovo di cinque anni della partnership con il grande Rafael Nadal. Per celebrare l'avvenimento è stata realizzata una diretta streaming con una sessione di allenamento speciale ospitata sulla pagina Facebook ufficiale di Kia Worldwide.



La collaborazione tra Nadal e Kia si fonda su un rapporto che dura da più di vent'anni: tutto è iniziato infatti nel 2004 quando l'allora giovane fenomeno venne sponsorizzato per la prima volta da Kia. Due anni dopo Rafa, ha soli 19 anni, diventò Global Ambassador del brand coreano.



Trasmesso in diretta dall'Accademia Rafael Nadal, che ha sede nella sua città natale, Maiorca, lo streaming live dell'allenamento #GetRafaMoving è stato seguito dai fan che si sono connessi per sostenere Nadal in campo. Attraverso una serie di emoji, i fan hanno avuto il pieno controllo della sessione di allenamento, personalizzandola in funzione di ciò che volevano far fare al campione spagnolo.



Dopo aver partecipato all'allenamento guidato dai fan, Nadal ha detto: ''I fan sono senza tennis giocato ormai da mesi e in particolare non mi vedono sul campo da un bel po' poiché, a parte le mie routine di allenamento presso l'Accademia, non sono stato attivo, quindi mi è piaciuto molto organizzare un evento speciale per loro - ha poi continuato il campione - Kia è stata al mio fianco da quando avevo 17 anni e ha svolto un ruolo importante nel mio viaggio come tennista professionista e come persona. Sono entusiasta di vedere cosa porteranno dentro e fuori dal campo i prossimi cinque anni''.



Ho Sung Song, presidente e CEO di Kia Motors, ha commentato: ''La nostra partnership con Rafa ha ispirato milioni di persone a giocare a tennis, quindi in un momento in cui ha più bisogno dei suoi fan, volevamo renderli protagonisti del suo allenamento e incoraggiare il successo del suo ritorno alle competizioni.



Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership per i prossimi cinque anni e non vediamo l'ora di ispirarci a vicenda per andare continuamente avanti''.